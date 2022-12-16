للتحريض على العنف والفوضى.. إيقاف «تيك توك» في الأردن

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الجمعة، بتوقف خدمة تطبيق “تيك توك” في الأردن، حيث أكد مستخدمو التطبيق أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى حساباتهم في التطبيق.

وفي وقت لاحق، أعلن الأمن العام الأردني، إيقاف منصة “تيك توك” عن العمل مؤقتا داخل البلاد “بعد إساءة استخدامها” خلال إضراب سائقي الشاحنات الذي أسفر عن مقتل عقيد شرطة.

وتداول رواد التطبيق الكثير من مقاطع الفيديو لإضراب سائقي شاحنات النقل مع وضع أغانٍ تفاعلية وحماسية لأعمال التخريب وإغلاق الطرق.

وأعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني، أن الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وأوضحت في بيانٍ أن الأجهزة المختصة ستحيل أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

وذكر البيان أن منصّة “تيك توك” لم تتعامل مع إساءة استخدام المنصة من قبل مستخدميها، سواء بتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى، بل وفي ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين، وبالتالي فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتاً.

ويأتي إيقاف التطبيق، بعد احتجاجات شهدتها محافظات المملكة المختلفة، نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، أسفرت عن مقتل ضابط أمني في محافظة معان جنوبي البلاد، وإصابة اثنين آخرين.

وتطورت الأحداث من خلال ليلة ساخنة عاشتها بعض المناطق في الأردن، خاصة في الجنوب، وذلك تعبيراً من المواطنين عن عدم رضاهم على قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال هذا العام، لكن سلمية هذه الاحتجاجات خرجت عن إطارها القانوني والدستوري، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية للتدخل وفرض سيطرتها.

وتحولت مطالب نيابية في جلسة تشريعية لمجلس النواب الأردني إلى مطالب جماعية بتخفيض أسعار المحروقات في الأردن من قبل أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي دعا رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة للخروج عن صمته والتأكيد على أن الخزينة العامة للدولة لا تمتلك ترف دعم المحروقات كما حصل في العام الماضي.

وقال الخصاونة إن دعم المحروقات كلف الدولة العام الماضي 550 مليون دينار أردني، وهذه السنة الدولة لا تمتلك هذا المبلغ لدعم المحروقات، لذلك ارتفعت أسعار المحروقات بالتوافق مع الأسعار العالمية.

هذا وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في مؤتمر صحافي، إن “منصة تيك توك نشرت كماً كبيراً من الفيديوهات التي تحرض على القتل والفوضى”.

ونظّم أردنيون اعتصامات اليوم الجمعة، وطالب ناشطون بخروج مزيد من المظاهرات احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود التي أضافت صعوبات فوق صعوبات تكلفة المعيشة في المملكة.

ويواصل سائقو الشاحنات إضراباً منذ 11 يوماً في عدد من المدن الجنوبية، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود.