للتخفيف من الموجة الخامسة.. «السايح»: عليكم بأخذ اللقاحات

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبيين إلى المبادرة والتعجيل بأخذ تطعيمات المضادة لفيروس كورونا والإسهام في القضاء نهائيا على الوباء.

وحذّر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، من أن فيروس كورونا مازال موجودا في البلاد، مشددا على أن القضاء عليه لا يتم إلا من خلال أخذ التطعيمات المضادة.

وأكد السايح في إطار حملة التصدي للموجة الخامسة لكورونا، أن اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة في البلاد، مطالبا جميع المواطنين بضرورة تلقي التطعيمات للإسراع في القضاء على الفيروس.