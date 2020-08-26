للتخفيف من معاناة المواطن.. الرئاسي يتخذ جملة من التدابير العاجلة

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد، والسيد أحمد حمزة.



وناقش الاجتماع الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها فوراً من قِبل مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته.

حيث تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين وأي إصابات نتجت عن ذلك.



وقرر المجلس تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأنه حرصاً من المجلس الرئاسي على تخفيف المعاناة عن المواطن، ومن واقع مسؤولياته تجاهه، اتخذ المجلس جملة من التدابير العاجلة المرتبطة بالملف الاقتصادي، وملف الكهرباء، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام بالمصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بشكل يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا.



وأصدر المجلس قراراً بشأن تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف، المقررة بموجب القرار رقم (707) لسنة 2019 م، وذلك لغاية أجل أقصاه تاريخ 31 ديسمبر 2020.