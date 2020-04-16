عربي ودولي

للتضامن مع متضرري كورونا.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تتنازل عن آلاف الدولارات

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أبريل 2020 - 21:25
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عربي ودولي
أعلنت الحكومة في نيوزيلندا لإغلاق العام للبلاد. [أرشيفية/أسوشيتد برس]

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنها ومجموعة من المشرعين سيخفضون أجورهم بنسبة 20% على مدار الأشهر الستة المقبلة تضامناً مع المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي”، عن جاسيندا قولها في مؤتمر صحفي، حول الجائحة في نيوزيلند، إنها إلى جانب وزراء الحكومة النيوزيلندية والرؤساء التنفيذيين للخدمة العامة، سيخفضون رواتبهم.

وأضافت أن هذا يعد تضامنًا مع المواطنين الذين يعتمدون على إعانات الأجور، والذين خفضت أجورهم، ومن فقدوا وظائفهم نتيجة للوباء العالمي. واعترفت أنه في حين أن هذا الإجراء في حد ذاته لن يغير الوضع المالي للحكومة، إلا أنه يتعلق بإظهار القيادة.

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يُشار إلى أن راتب جاسيندا السنوي، يبلغ 470 ألف دولار نيوزيلندي (281 ألف دولار أمريكي)، وفقًا لهيئة المكافآت النيوزيلندية التي تقرر الدفع لأصحاب المناصب الرئيسية في البلاد. ويعادل الخفض ما قدره 47105 دولارات نيوزيلندية.

ووفقا لأحدث البيانات، تم التأكد من وجود 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا و9 حالات وفاة بسبب الفيروس، فيما تعافى 770 مصابًا.

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا، في وقت سابق، الإغلاق العام للبلاد.

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