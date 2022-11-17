للتطرق إلى الانتخابات.. وزير الخارجية اليوناني يصل اليوم الخميس بنغازي

كشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن زيارة له غدا الخميس إلى مدينة بنغازي يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال ديندياس في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني بروما إن زيارته إلى بنغازي تحمل رسائل أبرزها التأكيد على ضرورة ضمان عملية تسمح بإجراء انتخابات في ليبيـا مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأشار ديندياس إلى أنّ لقاء روما ناقش على وجه الخصوص معالجة سلسلة من التطورات الإقليمية والتحدّيات التي تسببها الهجرة غير القانونية، مطالبا الجانب الإيطالي بالعمل المشترك من أجل مواجهة ما أسماه بالتحدّي.