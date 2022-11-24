للتغطية على فضيحتها في ليبيا.. تعليق خارجية تركيا عن اتفاقية اليونان مع مصر

قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانغو بيلغيتش إن مذكّرة التفاهم الموقعة بين اليونان ومصر بشأن البحث والإنقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط تظهر تناقضا خطيرا.

وأوضح بيلغيتش أنّ التناقض يأتي في الوقت الذي ترد فيه اليونان المهاجرين بشكل عنيف من عرض البحر، وأنّ الدافع وراء توقيع هذه الاتفاقية هو القفز على الحقائق والتغطية على أخر فضيحة قامت بها في ليبيا.

وأكد بيلغيتش أنّ أنقرة ستواصل حماية حقوقها عبر زيادة التعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في شرق البحر الأبيض المتوسط وماوارءه.

وكانت دولتا مصر واليونان قد وقعتا قبل أيام مذكّرة تفاهم حول عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، إلى جانب التنسيق حول رفض مذكّرة التفاهم الليبيـة التركية الأخيرة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.