للحدّ من المجاعة.. البرلمان الأفريقي يقر قانون «الأمن الغذائي»

أقر البرلمان الأفريقي، قانون “الأمن الغذائي” للحد من المجاعة بالقارة الأفريقية، وذلك خلال جلسات دورته الثالثة المنعقدة بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي والموارد الطبيعية بالبرلمان الافريقي يوسف الفاخري، “أن إصدار هذا القانون وفي هذا التوقيت يعتبر حدث هام بالنظر الي النزاعات التي تمر بها العديد من الدول الأفريقية والتي تُعد هي السبب الرئيسي في تدمير الموارد وازدياد المجاعة والمعاناة ما بين شعوب القارة الافريقية”.

يذكر أن إقرار قانون الأمن الغذائي والحد من المجاعة بالقارة الأفريقية يأتي تزامنا مع استمرار جلسات البرلمان الأفريقي في دورته الثالثة للبرلمان الافريقي السادس المنعقدة بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب أفريقيا.