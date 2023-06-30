للحصول على التأشيرة الليبية.. الجوازات تُطلق منظومة إلكترونية

أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية، إطلاقه منظومة إلكترونية لغرض حصول الأجانب على التأشيرة الليبية بالتنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى.

وقدمت المصلحة خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء لمناقشة تنظيم حصول الأجانب على التأشيرة، مقترحا يوضح آلية منح التأشيرات للأجانب سابقا، وكيفية وضع آلية عملية لإدخال التقنية لمنح التأشيرات وتنظيمها.

واتفق المجتمعون على أن تكون بعثات ليبيا بالخارج، سفارات أو قنصليات، هي الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم المستندات ورقيا أو إلكترونيا ومنح التأشيرة وفق الضوابط والشروط التي يجري التنسيق فيها بين وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات، لتسهيل الإجراءات للمتقدمين.

كما أعطى المجتمعون الإذن للجهات ذات العلاقة، مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجوازات بشأن أسعار منح التأشيرة والجهة المانحة.