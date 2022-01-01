للحصول على منحة الزواج.. أجنبي يُزور مستندات ليبية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن قسم البحث الجنائي ضبط شخص تشادي الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة.

وأفادت المديرية في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مفادها أن شخصًا تشادي الجنسية، يحمل بطاقة هوية مزورة، مؤكدةً أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب، وتم ضبطه بمنطقة رأس اعبيدة.

وبالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه؛ اعترف أنه دخل البِلاد بطريقة غير قانونية، كما اعترف بقيامه بشراء بطاقة شخصية مزورة من أحد الأشخاص بمدينة سبها.

وذكرت مديرة الأمن أن المتهم اعترف أيضًا بأنه بصدد استخراج جواز سفر إلكتروني، وقام بتقديم المستندات المزورة للحصول على الجواز مقابل مبلغ 2,500 دينار ليبي.

وأوضحت المديرية أنه أقر بتسليم المبلغ إلى أحد الأشخاص العاملين في مصلحة الجوازات، مؤكدةً أنه يجري البحث عنه.

كما اعترف المتهم أيضًا، بأنه قام بإبرام عقد زواج ليبي مستخدمًا المستندات المُزورة التي حصل عليها في وقت سابق؛ لغرض الاستفادة من منحة الزواج.