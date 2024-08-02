للحفاظ على الشبكة.. شركة الكهرباء تواصل عمليات الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن تواصل عملها بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين أداء عملها والتغلب على كافة الاختناقات التي تواجه الشبكة في مختلف المدن والمناطق الليبية.

وأشارت الشركة إلى أن العمل جارٍ في المنطقة الجنوبية على إزاحة المحول المعطوب رقم (1) جهد 66/220 ك.ف بمحطة سمنو من القاعدة استعدادًا لتركيب المحول الجديد فور الانتهاء من تجهيز القاعدة الخرسانية المخصصة له ليسهم بعد تشغيله وشحنه في تحسين الجهد بالمنطقة.

#جهود متواصلة للحفاظ على استقرارية الشبكة . تواصل الشركة عملها بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين أداء عملها… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢ أغسطس ٢٠٢٤

وفي ذات السياق، جرى يوم أمس الخميس استبدال العوازل القديمة المتهالكة بأخرى جديدة على خط التميمي مراوة رقم (1) جهد 220 ك.ف الممتد لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلو مترات المنفذ من قبل شركة الطاقة المستديمة بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة وذلك للحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمراريتها بالكفاءة المطلوبة.

#متابعات || تواصلًا لحملة الصيانات التي تقوم بها الشركة والتي تأتي ضمن اهتمامات مجلس الإدارة لصيانة خطوط نقل الطاقة على… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الجمعة، ٢ أغسطس ٢٠٢٤

وأعلنت شركة الكهرباء عن تكليف فرقة الكوابل التابعة لإدارة الطوارئ والدعم بالذهاب إلى مدينة مصراتة لصيانة كوابل معطوبة حجم 1×630 بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة واختبار الكوابل وإعادة التيار الكهربائي للمنطقة المتغذية من هذه الكوابل.

#متابعات || #مصراتة بعد ورود بلاغ بوجود عطل على مستوى كوابل جهد 30 ك.ف معطوبة بمنطقة #طمينة تم تكليف فرقة الكوابل… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ١ أغسطس ٢٠٢٤

كما أنهت الفرق الفنية بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق المرقب استبدال جميع سلاسل العوازل الزجاجية إلى مطاطية على دائرتي الخمس مفاتيح – كعام رقم (1-2) جهد 220 ك ف والبالغ عددها (228) سلسلة ضمن الجهود المتواصلة التي قامت بها فرق الصيانة استمرت على مدى 4 أسابيع وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمراريتها.

#متابعات || أنهت الفرق الفنية بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق المرقب من استبدال جميع سلاسل العوازل الزجاجية إلى مطاطية ،… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ١ أغسطس ٢٠٢٤