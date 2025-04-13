للحفاظ على صدارة الدوري.. ليفربول يستضيف وست هام بمواجهة حاسمة

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب “برصيد 73 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل وست هام المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة. يحتاج ليفربول إلى 9 نقاط من أصل 7 مباريات متبقية ليتوج ببطولة الدوري هذا الموسم”.

ويتطلع ليفربول “لاستغلال تعثر أرسنال بالتعادل أمام برينتفورد في المباراة الماضية، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فولهام في الجولة السابقة”.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين “انتهت بفوز كاسح لليفربول بخمسة أهداف دون رد”.

هذا “وتُقام المباراة في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، ويُعلق عليها المعلق عصام الشوالي”.