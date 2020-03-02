للدعاء لأحزابهم في الانتخابات.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة بحراسة مشددة. [أرشيفية/رويترز]

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل للدعاء للأحزاب في يوم الانتخابات الإسرائيلية، وسط حراسة أمنية مشددة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شهود عيان قولهم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي، وقاموا بجولاتهم في ساحاته، وبلغ عدد المقتحمين 332 مستوطنا خلال فترتي الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

وأضاف الشهود، أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت هويات 3 شبان فلسطينيين في مركز شرطة القشلة، لدى دخولهم المسجد الأقصى صباحا، ومنعت سيدة من مدينة عكا من الدخول إلى الأقصى خلال اقتحامات المستوطنين.

هذا وفتحت صناديق الاقتراع في أرجاء إسرائيل، عند السابعة صباحا، أبوابها أمام المقترعين، على أن تغلق في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت تل أبيب.

وانطلقت اليوم في إسرائيل ثالث انتخابات برلمانية عامة في غضون عام واحد، بعدما فشلت الانتخابات الأولى والثانية في فرز تحالفات وائتلافات تستطيع تشكيل حكومة تحصل على أكثرية ولو بسيطة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ولا منافسه الرئيسي، بيني غانتس، من تشكيل ائتلاف أغلبية بعد الانتخابات في المرتين السابقتين.

وبسبب تفشي فيروس كورونا، تم فتح 14 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد لحوالي 5 آلاف و600 من المواطنين قيد الحجر الصحي خشية أن يكونوا حاملين للفيروس.

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