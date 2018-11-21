للرجال..لن تخرج قبل الإفطار بعد اليوم

وفقاً لنتائج الدراسة التي أجراها علماء في جامعة هارفرد، يؤدي عدم تناول الرجال لوجبة الفطور إلى إصابتهم بأمراض القلب، وبالأخص تطور مرض نقص التروية.

أفادت مجلة Circulation بأن العلماء أثبتوا أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور طوال حياتهم يزداد خطر إصابتهم بمرض نقص التروية بنسبة 27% مقارنة بالذين يفطرون يومياً.

توصل العلماء إلى هذه النتيجة من دراستهم للمعلومات الطبية التي جمعت خلال 16 عاما عن 27 ألف رجل أعمارهم تتراوح بين 45-82 سنة.

وقد اكتشف الباحثون أنه خلال هذه السنوات، تم تشخيص إصابة أكثر من 1.5 ألف رجل بنقص التروية، على الرغم من خلوهم من أي حالة لأمراض القلب عند بداية الدراسة.

اتضح للباحثين أن إصابة الرجال بهذا المرض سببه عدم تناول وجبة الفطور، حيث تبين أن معظم هؤلاء هم من المدخنين والخاملين ومن المفرطين في تناول الكحول.

ومرض نقص التروية هو مرض مزمن يصيب عضلة القلب، نتيجة نقص إمدادات الدم الشرياني إلى القلب أو توقفها تماما.