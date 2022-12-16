«للصبر حدود».. رسالة «باتيلي» إلى قيادات مجلسي النواب والأعلى للدولة

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إنّ للصبر حدود وإنّه إذا لم يستطع مجلسا النواب الدولة التوصل لاتفاق بسرعة قد ينبغي البحث عن آليات بديلة لتخفيف المعاناة.

وذكر باتيلي في إحاطة مجلس الأمن أنّه على الصعيد السياسي فإنّ التقدم محدود جدا وأنّه يحتاج إلى ضغط على القيادات السياسية في البلاد للانتهاء من الأساس الدستوري.

وأوضح باتيلي أنّه ينبغي إتاحة الفرصة لكل من يرغب في الترشح عبر الاستقالة من مهامة الراهنة، وأنّه يجب مساءلة المكونات المقوضة للانتخابات.

وأشار باتيلي إلى إجرائه عديد المشاورات الإقليمية لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا، وأنّ الخطوة الرئيسية لتحقيق الشرعية هي إتاحة الفرصة لأكثر من مليوني مواطن ليبي للتصويت في الانتخابات

وتابع باتيلي أنّه دعا قيادات مجلسي النواب والدولة إلى التخلي عن المصالح الشخصية للوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات، وفقا لقوله.