للعام الثاني على التوالي.. دبي تتصدر قائمة «مؤشر قوة المدن العالمي»

للعام الثاني على التوالي، تربعت إمارة دبي على رأس قائمة مؤشر قوة المدن العالمي للعام 2024 إقليميا.

وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة على منصة إكس: “للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024 الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية- مؤسسة موري ميموريال اليابانية”.

وأضاف: “لتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز”.

وقال حمدان بن محمد بن راشد: “تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها”.

وأضاف: “ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم… ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل”.

التصنيف جاءت المدن الـ 10 الأولي عالميا كالأتي:

1.لندن

2.نيويورك

3.طوكيو

4.باريس

5.سنغافورة

6.سيئول

7.أمستردام

8.دبي

9.برلين

10.مدريد