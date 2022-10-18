للعمل في ليبيا.. مباحثات ليبية ألمانية حول العقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت المشاكل والعقبات التي تواجه عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

وأكد الحويج خلال اللقاء حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات وتدليل الصّعوبات أمام الشركات الألمانية خاصّة في مجالات الطاقة المتجدّدة والبنية التحتية والصّحة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم للاستثمار في ليبيـا.

كما دعا الحويج إلى ضرورة استئناف عمل سفارة ألمانيا من مقرّها في العاصمة طرابلس وتسهيل إجراءات حصول الليبييـن على التأشيرة الألمانية.

ومن جانبه، أكد السفير الألماني رغبة بلاده في دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً من خلال المبعوث الأممي باتيلي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.