للقتال في السودان.. رحلة متوقعة للمرتزقة التشاديين والسوادنيين المتواجدين في ليبيا

توقعت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أن ينضم المقاتلون السودانيون والتشاديون في ليبيا إلى القتال في السودان في صف قوات الدعم السريع بقيادة «حميدتي».

وقالت غازيني لوكالة «نوفا الإيطالية» إنّ مايحدث في الخرطوم لا يزال مجهولا، وأنّ ما ستؤول إليه الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني غير واضحة.

وتابعت غازيني أنّ مصر تنحاز إلى قوات الجيش السوداني، بينما تخشى تشاد من إمكانية تجنيد مرتزقة في الأراضي الليبية في هذه المعركة الجديدة في السودان.

وأشارت غازيني إلى أنّه في الوقت الحالي لا يوجد تدفق مقاتلين من مختلف المرتزقة سواء السودانيين والتشاديين الموجودين في ليبيا إلى السودان للمشاركة في الصراع

وذكرت غازيني أنّ قوات «حميدتي» لديها الإمكانيات المالية لإشراك المقاتلين السودانيين الموجودين في ليبيا، إذا ما أرادت ذلك خصوصا وأنّ هناك تشابه من ناحية العرق، على غرار أقليتي «الفور والزغاوة»، بحسب وصفها.

وتابعت غازيني أنّ المقاتلين التشاديين في ليبيا، ومعظمهم من قبيلة «القرعان»، يمكن أن ينجذبوا أيضًا إلى فلك قوات الدعم السريع، إذا تم تجنيدهم، بحسب وصفها.