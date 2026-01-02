للمرة الأولى.. إسرائيل تنشر لواءً من «الحريديم» جنوبي سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس نشر لواء يضم جنودًا من التيار الديني المتشدد (الحريديم) في “المنطقة الأمنية” جنوبي سوريا، في خطوة تعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في المنطقة، وفق ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن لواء “الحشمونائيم” بدأ تنفيذ أنشطة ميدانية بعد سلسلة تدريبات عسكرية شملت عمليات تفتيش محددة الهدف، وجمع معلومات استخبارية، بزعم “إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، لا سيما سكان الجولان”.

وأوضحت القناة أن اللواء سيواصل العمل في ساحات مختلفة مع التركيز على توفير الظروف التي تسمح للجنود الحريديم بالحفاظ على نمط حياتهم الديني أثناء الخدمة العسكرية.

ضباط النظام السوري السابق في لبنان.. متري يطالب بالتحقيق ويحذر من تهديد أمن سوريا

طالب نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري الأجهزة الأمنية بالتحقق من صحة الأنباء حول تحركات ضباط وعناصر من النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، محذرًا من أن هذه التحركات قد تهدد أمن سوريا واستقرارها.

وقال متري في منشور عبر منصة “إكس”: “ما يتم تداوله يدعو إلى القلق، ولا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية من التحقق من صحته واتخاذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها، ويترتب علينا جميعًا درء مخاطر أي أعمال تسيء إلى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقًا منه”.

وأضاف أن الوضع يدعو إلى مزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة.

بطريرك أنطاكية يرفض عرض نتنياهو لحماية المسيحيين في سوريا

رفض بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا اليازجي، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية تدخل إسرائيل لحماية المسيحيين في سوريا، مؤكّدًا أن المسيحيين ليسوا طلاب حماية من أي جهة خارجية.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات نتنياهو الأخيرة التي تطرّق فيها إلى إمكانية تقديم حماية للمجتمعات المسيحية السورية في إطار علاقات إسرائيل المحتملة مع دمشق، وهو ما اعتبره اليازجي مساسًا بالسيادة السورية وباستقلالية المسيحيين داخل بلدهم.

سوريا تبدأ التمهيد للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن بدء التمهيد القانوني للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب.

وعبر رئيس الهيئة، عامر العلي، لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن شكره لدولة قطر على دعمها اللامحدود للشعب السوري، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.

ووصف العلي مشاركة سوريا بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2025 في الدوحة بأنها محطة مفصلية لإعادة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية بعد سنوات من الغياب.

وأكد العلي أن الهدف من هذه المشاركة يتمثل في إعادة تمثيل سوريا دوليًا في مجال مكافحة الفساد، وإبراز التزامها بالمعايير الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في الرقابة والحوكمة الرشيدة وإنفاذ القانون.

وخلال المؤتمر، عقد الوفد السوري لقاءات ثنائية مع ممثلي 12 دولة صديقة وعدد من المنظمات الدولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، التدريب، تتبع الأموال واستردادها، والتحول الرقمي.

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل على تشخيص واقع المؤسسات العامة التي عانت من ترهل إداري واعتماد أساليب تقليدية ورقية خلال العهد السابق، مشيرًا إلى تطوير منظومة رقابية رقمية حديثة بلغت نسبة إنجازها بين 60 و70% وتشمل الإدارة المركزية وفروعها في جميع المحافظات، بهدف أتمتة كامل منظومة العمل الرقابي.

وفيما يخص النتائج العملية، أفاد العلي بأن الهيئة سجلت نحو 1400 قضية خلال النصف الأول من عام 2025 في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، شملت اختلاس المال العام، تزوير الوثائق، والتلاعب في عقود التوريدات.

وأظهرت الإحصاءات أن نحو 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما صدرت إجراءات بحق ما بين 1350 و1400 شخص، وتم استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة، بينما تقارب المبالغ قيد التحصيل 350 مليار ليرة.

المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة السورية الجديدة

أكد مصرف سوريا المركزي على أهمية تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشددًا على أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي “الليرة السورية الجديدة” التي تقسم إلى 100 قرش، أي أن كل ليرة جديدة تعادل 100 ليرة من العملة القديمة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية أن استخدام أجزاء الليرة (مثل 0.3 أو 0.6 ليرة) مسموح لتحديد أسعار السلع بشكل فردي، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

وأشار الحصرية، عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”، إلى ضرورة تعاون الجهات الاقتصادية في تطبيق هذه الآلية وفق الممارسات التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية، مؤكدًا أن هذه التعليمات تسري على جميع المعاملات بين المواطنين.

وأضاف أن التوجيهات تستند إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي نص على أن الليرة السورية الجديدة هي الوحدة الرسمية للنقد.

وفيما يخص الفئات النقدية، أوضح الحصرية أن فئات الـ1000 و2000 و5000 ليرة قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، بينما تبقى باقي الفئات القديمة صالحة حتى إشعار آخر، ضمن فترة “التعايش النقدي” لتسهيل الانتقال التدريجي للعملة الجديدة.

وقدم المصرف مثالًا توضيحيًا: إذا كان سعر منتج ما 630 ليرة قديمة، يعادل ذلك 6.3 ليرة جديدة، وإذا اشترى المستهلك قطعتين يصبح المجموع 12.6 ليرة جديدة، ويتم تقريب المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة. ويمكن سداد هذا المبلغ باستخدام مزيج من الليرة الجديدة والقديمة وفق الفئات المتاحة.

انهيار جسر العريضة الحدودي يوقف العبور بين لبنان وسوريا

انهار جسر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا بشكل كامل نتيجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب النهر، ما تسبب بأضرار جسيمة في بنيته وتوقف حركة العبور عبر المعبر الحدودي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من موقع المعبر انهيار الجسر على امتداد عرض الطريق بالكامل، الأمر الذي جعل عبور أي مركبة مستحيلا في الوقت الراهن، وسط استمرار تأثيرات الأحوال الجوية القاسية على المنطقة.

وأعلن الأمن العام اللبناني إغلاق معبر العريضة الحدودي مع سوريا مؤقتا اعتبارا من يوم أمس، بسبب ارتفاع منسوب النهر والأضرار الكبيرة التي لحقت بالجسر، لا سيما على الجانب السوري.

وأكد الأمن العام أن حركة الدخول إلى لبنان والخروج منه لا تزال مستمرة بشكل طبيعي عبر مركزي المصنع والقاع الحدوديين، اللذين يواصلان العمل دون انقطاع لضمان استمرارية حركة العبور.