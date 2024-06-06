للمرة الأولى.. السعودية تجري عملية جراحية للقلب باستخدام «الروبوت»

نجحت السعودية بإجراء أول عملية “قلب مفتوح” باستخدام الروبوت الجراحي في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، “نجح الفريق الطبي في مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بإجراء أول عملية قلب مفتوح باستخدام الروبوت الجراحي”.

وبحسب الصحيفة، “تمكن الأطباء خلال العملية من زرع 3 شرايين لمريض يبلغ من العمر 58 سنة يعاني من ذبحة صدرية، كان قد تبين من القسطرة التشخيصية للقلب وجود تضيق شديد جديد في 3 شرايين لديه، ولا يصلح له أي علاج سوى التدخل الجراحي، ويعاني من أمراض متعددة أهمها كسر بعظمة الرقبة وانتفاخ رئوي مزمن، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول”.

ووفق الصحيفة، “أجريت العملية بعناية ودقة عالية من قبل فريق طبي متخصص ومدرب على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وعلى إثر هذا الإنجاز الطبي يتوقع أن يستفيد المرضى من فوائد تقنية الروبوت في تقديم الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية”.

هذا وتعتبر عمليات القلب المفتوح من العمليات الجراحية التي تتطلّب دقة وحرفية عالية، ويعد مركز القلب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أحد المراكز القليلة جدّا في السعودية التي تقوم بمثل هذه العمليات، وأول مركز في المنطقة الشرقية في السعودية يقوم بإجراء جراحة القلب المفتوح بالروبوت الجراحي.