للمرة الأولى في البلاد.. تركيب محطة كهرباء تعمل «بخلية واحدة»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، “عن تركيب محطة تعمل بخلية واحدة، في محطة الزاوية”.

وقالت الشركة في بيان لها: “في سابقة هي الأولى من نوعها تم تركيب محطة تعمل بخلية واحدة( كنموذج رقم – 1)”.

وأضافت أن “المحطة تم تركيبها بمتابعة من مجلس إدارة الشركة لأعمال تنفيذ محطة الزاوية 66/ 11 ك.ف”، مؤكدة أنه “سيتم إدخال المحطة الجديدة على الشبكة الكهربائية خلال الذروة والتي ستغذي مناطق كل من: (الزاوية- تامزاوة- ققم- السريرة) بالتيار الكهربائي”.

وأشارت إلى أن “هذا العمل جاء استكمالا للخطوات والجهود المبذولة من قبل رئيس المجلس للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية العامة وضمان وصول التيار الكهربائي إلى كافة المدن والمناطق بليبيا”.

#بدء أعمال صيانة خط نقل الطاقة اجدابيا رأس لانوف || بتعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة نحو الإسراع في إستكمال صيانة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٢٩ أبريل ٢٠٢٤