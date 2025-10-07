للمرة الأولى في التاريخ.. أونصة الذهب تتجاوز 4 آلاف دولار

وصل سعر الذهب، الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في تاريخه، متجاوزاً 4 آلاف دولار للأونصة، مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتراجع الدولار الأمريكي.

وصعدت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر في بورصة Comex بنيويورك بمقدار 19.75 دولار، أي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 3,996.50 دولار للأونصة، فيما بلغ السعر في وقت سابق من الجلسة 4,000.05 دولار، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً.

كما شهدت العقود الآجلة للفضة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.22% لتصل إلى 44.09 دولار للأونصة.

ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما يضعف الدولار ويعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، إضافة إلى الإغلاق المؤقت للحكومة الأمريكية الذي يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وحذر الخبراء من أن استمرار الإغلاق قد يقلل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.1-0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع، ما قد يفاقم الضغوط الاقتصادية ويزيد الطلب على المعادن الثمينة مثل الذهب.

ويأتي هذا الرقم القياسي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، ما يجعل الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة في ظل الأزمات الاقتصادية.