للمرة الأولى في تاريخه.. منتخب الأردن يتأهل لنهائي كأس آسيا لكرة القدم

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 6 فبراير 2024 - 20:53 | آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 20:56 نُشر: الثلاثاء، 6 فبراير 2024 - 20:53
رياضة
غيتي
منتخب الأردن يتأهل إلى نهائي كأس آسيا بعد فوزه على كوريا الجنوبية

تغلّب المنتخب الأردني على منافسه الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي غرب العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم.

وجاء هدفا منتخب “النشامى” عن طريق يزن النعيمات وموسى التعمري، في الدقيقتين 53 و66، من تسديدة داخل منطقة الجزاء وأخرى من خارجها.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية، على أن يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران.

ونجح منتخب “النشامى” في الوصول للمشهد الختامي في البطولة القارية، للمرة الأولى في تاريخه.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت القادم، على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

آخر تحديث: 6 فبراير 2024 - 20:56
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً