للمرة الأولى في تاريخه.. منتخب الأردن يتأهل لنهائي كأس آسيا لكرة القدم

تغلّب المنتخب الأردني على منافسه الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي غرب العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم.



وجاء هدفا منتخب “النشامى” عن طريق يزن النعيمات وموسى التعمري، في الدقيقتين 53 و66، من تسديدة داخل منطقة الجزاء وأخرى من خارجها.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية، على أن يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران.

ونجح منتخب “النشامى” في الوصول للمشهد الختامي في البطولة القارية، للمرة الأولى في تاريخه.

🇯🇴👏👏👏 منتخب الأردن يسطر إنجازاً تاريخياً ويصعد إلى النهائي عقب تغلبه على منتخب كوريا الجنوبية (2-0) في الدور نصف النهائي. #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_كوريا_الجنوبية#ASIANCUP2023 pic.twitter.com/cWvRIMH4Oz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2024

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت القادم، على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة، وإيران على استاد الثمامة.

" إذا سألت قبل بداية البطولة من سيصل لنهائي كأس آسيا قطر 2023 ™ لن يقول لك أحد أن الأردن ستصل للنهائي "#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_كوريا_الجنوبية#ASIANCUP2023 pic.twitter.com/CNMHDGppjx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2024