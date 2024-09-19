للمرة الأولى منذ سنوات.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي وذلك بواقع نصف نقطة مئوية، بين 4.75-5.00%، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ونشر مجلس “البنك المركزي” بيانا أوضح فيه أنه “تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75-5.00 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2020”.

وأوضح المصرف المركزي الأمريكي أن “ثقته باتت أكبر” بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالإجماع خلال هذا الاجتماع الأخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، إذ أيدت الحاكمة، ميشيل باومن، خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط”.

وتشير توقعات إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك تخفيضات أخرى قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يعتبره المرشح للانتخابات “دونالد ترامب” يصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية “كامالا هاريس”، التي تسعى للاستفادة من الإنجازات الاقتصادية للرئيس الحالي جو بايدن”.

يذكر أنه آخر مرة خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عام 2020 لدعم الاقتصاد في ظل جائحة كوفيد-19، وبلغ سعر الفائدة فيما بعد ذروته عند 5.25-5.50 في المائة بسبب ارتفاع التضخم.

في السياق، “صعدت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.45% إلى 71.23 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.67% إلى 74.14 دولار للبرميل”، بحسب بلومبرغ.

وفي تعاملات أمس انخفضت أسعار الذهب الأسود للمرة الأولى في عدة جلسات، وأغلق خام “برنت” التعاملات عند 73.65 دولار للبرميل، بينما أنهى الخام العالمي التداولات عند 69.73 دولار للبرميل.