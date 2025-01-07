للمرة الأولى منذ 2016.. «ميلان» يقلب الطاولة على «إنتر» ويتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي

توج ميلان، الإثنين، بلقب كأس السوبر الإ يطالي، إثر فوز مثير على إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية من النسخة 37 من الكأس.

ولم ينجح إنتر في الحفاظ على تقدمه في النتيجة بهدفين، إذ إن ميلان أصر على أن يكرَّر ما فعله في نصف النهائي أمام يوفنتوس عندما قلب الطاولة ورد بثلاثية، تناوب على تسجيلها الفرنسي تيو هرنانديز (52) والأمريكي كريستيان بوليسيك (80) والإنكليزي تامي أبراهام (90+3).

وحقق ميلان لقبه الثامن في المسابقة والأول منذ 2016 في مباراته الرسمية الثانية فقط بقيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو خليفة مواطنه باولو فونسيكا المقال من منصبه.

وثأر الـ”روسونيري” من الـ”نيراتسوري” الذي ألحق به الخسارة 0-3 في نهائي السوبر عام 2022 في الرياض أيضا، وعادل رقم جاره في عدد التتويجات بتاريخ المسابقة (8)، وأوقف هيمنته على اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة حارما إياه من معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يحمله يوفنتوس (9).

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لميلان، غير أن إنتر كان الأكثر خطورة وخرج منه متقدما في النتيجة بهدف نظيف.

ومنح مارتينيس التقدم لإنتر بتسديدة من مسافة قريبة استقرت إلى يسار حارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان بعد تمويه بالكرة خادع به المدافعين الألماني مالك تياو وهرنانديز (45+1).

وأضاف طارمي الهدف الثاني لإنتر مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة طويلة خلف دفاع ميلان من المدافع الهولندي ستيفان دي فري، فانفرد لاعب بورتو البرتغالي السابق وسددها زاحفة إلى يسار مينيان.

وأقحم كونسيساو مواطنه الجناح الدولي رافايل لياو العائد من الإصابة لتنشيط منظومته الهجومية على أمل العودة في اللقاء (51)، وبعد دقيقة من دخوله، حصل على ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، انبرى لها هرنانديز قوية زاحفة استقرت في الشباك إلى يمين حارس المرمى السويسري يان سومر (52).

وواصل ميلان ضغطه بحثا عن التعادل ونجح في مسعاه عندما مرر لياو كرة إلى هرنانديز على الجهة اليسرى فانطلق بسرعة ورفعها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فهيأها بوليسيك لنفسه وسددها بيسراه على يسار سومر (80).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أكمل ميلان الـ”ريمونتادا” بهدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الدقائق الخمس التي احتسبت وقتا بدل ضائع عن طريق البديل الآخر أبراهام، الذي استغل تمريرة من مسافة قريبة للياو وتابعها داخل المرمى الخالي (90+3).