للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري

أعلن الحاخام السوري الأمريكي هنري يوسف حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليصبح أول يهودي يترشح لهذا المنصب منذ عام 1967.

وتجري الانتخابات البرلمانية في سوريا يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وهي أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024. وسيتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بطريقة غير مباشرة عبر هيئات ناخبة، بينما يعين الرئيس أحمد الشرع ثلث أعضاء المجلس.

وقررت السلطات في دمشق تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات مثل السويداء والحسكة والرقة بسبب الأوضاع الأمنية.

ويعود الوجود اليهودي في سوريا إلى أكثر من ألفي سنة، مع تركيز المجتمعات التاريخية في دمشق وحلب والقامشلي. لكن عدد اليهود اليوم في سوريا لا يتجاوز ستة إلى سبعة أشخاص، معظمهم من كبار السن، ويقيمون أساسًا في دمشق القديمة، وخاصة في حي الأمين، بعد أن كان عددهم يصل إلى نحو خمسة آلاف قبل عقود قليلة.

وبعد انهيار النظام في ديسمبر 2024، بدأ بعض اليهود السوريين في الخارج زيارة سوريا مجددًا، وشهدت دمشق عودة رمزية للحاخامات للمرة الأولى منذ عقود.