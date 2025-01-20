للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. «أكاكوس» تحقق أعلى معدل إنتاج يومي للنفط الخام

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يحيون بإكبار الروح التنافسية السائدة بين مستخدمي المؤسسة والشركات التابعة لها، لأجل زيادة إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وأضافت في بيان على فيسبوك، ” ها هي شركة أكاكوس للنفط تلحق بركب الإنجازات وتحقق أعلى معدل إنتاج للنفط الخام، لم تسجله منذ سبع سنوات مسجلة إنتاج 306 ألف برميل من النفط الخام في اليوم”.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة الدعوة لجميع مستخدمي الحقول والشركات، لبذل ما بوسعهم لتحقيق الرقم المستهدف مرحلياً.