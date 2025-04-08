للمرة الأولى.. ميزانية البنتاغون تصل إلى «تريليون دولار»

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، “إن الميزانية المقبلة لوزارته ستبلغ تريليون دولار للمرة الأولى”.

وكتب هيغسيث على موقع “اكس” للتواصل الاجتماعي: “قريبا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب يعيد بناء جيشنا، وبسرعة”.

وأشار إلى أن “الوزارة تنوي إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة على القوة القتالية والجاهزية”.

جاء ذلك خلال تعليق “هيغسيث” على كلمات “ترامب” خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن “ميزانية “تمت الموافقة عليها تقريبا”، وتبلغ نحو تريليون دولار، وأشار إلى أنها ستكون “أكبر ميزانية نقررها للجيش على الإطلاق”.

ولم يحدد “ترامب”، “ما إذا كان المبلغ مخصصا “للبنتاغون” فقط أم لميزانية الدفاع الوطني إجمالا، والتي تشمل وكالات أخرى”.

Thank you Mr. President!



COMING SOON: the first TRILLION dollar @DeptofDefense budget.



President @realDonaldTrump is rebuilding our military — and FAST.



(PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) pic.twitter.com/WcZlNAHgDG — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 7, 2025