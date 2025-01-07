للمرة الثالثة.. تنصيب «جون ماهاما» رئيسا لدولة غانا

يؤدي “جون ماهاما” اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية غانا، للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

وفاز “ماهاما”، زعيم المعارضة الذي بدأ مشواره السياسي كوزير للاتصالات، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أواخر العام الماضي، بعد أن تعهد بمعالجة الأزمة الاقتصادية والفساد والبطالة.

جدير بالذكر أن “ماهاما”، البالغ من العمر 65 عاما، الذي كان يشغل من قبل منصب رئيس البلاد خلال الفترة بين يوليو 2012 ويناير 2017، سوف يحل محل الرئيس الحالي، “نانا أكوفو أدو”، وأدى “ماهاما” اليمين الدستورية لأول مرة كرئيس للبلاد، عندما توفي الرئيس “جون إيفانز أتا ميلز”، في يوليو 2012، حيث شغل المنصب لباقي تلك الفترة، ثم فاز في الانتخابات التي أجريت في عام 2012.

وتعهد الرئيس الفائز، “خلال حملته الانتخابية، “بإعادة ضبط” أوضاع البلاد على مختلف الأصعدة وحاول استمالة الشباب الغانيين الذين وجدوا في التصويت سبيلا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.

وهيمنت “الصعوبات الاقتصادية في غانا على الانتخابات، في وقت تواجه البلاد تضخما ومستوى دين عاليا، ما اضطرّها إلى اقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي”.

وتعتبر “غانا” أكبر منتج للذهب في القارة ومصدرا رئيسيا للكاكاو، ونموذجا للاستقرار في منطقة هزّتها الانقلابات والتحديات الدستورية وحركات التمرّد”.