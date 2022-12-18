للمرة الثالثة في تاريخها.. الأرجنتين بطلاً لكأس العالم قطر 2022

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم قطر 2022في نهائي أسطوري، للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد التعادل 3-3 خلال الشوطين الأصليين والإضافيين.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنيتن للتتويج بكأس العالم 2022 عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التمديد لشوطين إضافيين، عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لمنتخب “التانغو” في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء، وذلك من ركلة جزاء حصل عليها أنخل دي ماريا، وأضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني بنفسه لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الفرنسي كليان مبابي بهدفين متتاليين في الدقيقتين (80 من ركلة جزاء، و81)، في حين عاد ليونيل ميسي وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة.

وعاد كليان مبابي ووقع على الهدف الشخصي الثالث له “هاتريك” ولبلاده من ركلة جزاء، بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية التي أقيمت على استاد “لوسيل”.

وتوجهت أنظار العالم مساء اليوم الأحد صوب ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، بعد شهر كامل من الإثارة والمتعة الكروية في البطولة التي استضافتها دولة قطر.

ووصل منتخبا الأرجنتين وفرنسا إلى مشهد الختام، وتطلع كل منهما إلى رفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخه.

وافتتح مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر الماضي، واستمر لمدة 28 يوماً شهدت 63 مباراة.