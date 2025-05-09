للمرة الثالثة في تاريخه.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنكليزي

إنجاز جديد يعزز مكانته بين أساطير كرة القدم، حيث توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2025، المقدمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية، وبذلك يصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا الإنجاز ثلاث مرات، إلى جانب الفرنسي تييري هنري.

في التفاصيل، حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازاً تاريخياً جديداً بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025، للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2018 و2022، وهو إنجاز لم يحققه سوى تييري هنري قبله.

وحصل صلاح، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ28 هدفاً، على 90% من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية (FWA)، وهي النسبة الأعلى منذ 30 عاماً، وقد أسهم بقوة في تتويج ليفربول بلقب الدوري للمرة الثانية منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017.

كما أصبح مؤخراً الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي (185 هدفاً)، متجاوزاً سيرجيو أغويرو، ويحتل حالياً المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ، على بعد هدفين فقط من أندرو كول صاحب المركز الرابع (187 هدفاً).

هذا ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، أثبت محمد صلاح نفسه كواحد من أبرز لاعبي العالم، بفضل مهاراته العالية، وسرعته، وموهبته التهديفية الاستثنائية.

وقاد ليفربول لتحقيق ألقاب محلية وأوروبية، من بينها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.

ومع كل موسم، يواصل صلاح تحطيم الأرقام القياسية، متفوقاً على كبار لاعبي الدوري، ومؤكداً مكانته كلاعب فذ وصاحب تأثير عميق في الكرة الإنجليزية والعالمية.