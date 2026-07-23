النهر الصناعي في دائرة الخطر.. اعتداء جديد يهدد إمدادات المياه في زليتن

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض محطة 150+590 M/H الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة بمدينة زليتن لاعتداء جديد، تسبب في حدوث تسريب بخط نقل المياه العامل تحت ضغط مرتفع يبلغ نحو 16 بارًا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

وأوضح الجهاز في بيانٍ أن الاعتداء يُعد الثالث الذي يستهدف المحطة نفسها، بعد اعتداءين سابقين سُجلا في 21 يناير 2022 و19 نوفمبر 2025.

وأكد الجهاز أن الفرق الفنية تمكنت خلال الاعتداءين السابقين من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح تحت ضغط مرتفع، مع الحفاظ على استمرار إمدادات المياه إلى المدن والمناطق المستفيدة في المنطقة الوسطى ومدينة طرابلس، دون الحاجة إلى إيقاف الضخ.

وأضاف أن الفرق الفنية تواصل حاليًا أعمالها الميدانية للسيطرة على التسريب وإجراء الإصلاحات اللازمة، رغم صعوبة المهمة وخطورتها في ظل استمرار الضغط المرتفع داخل خط نقل المياه.

وفي تصريحٍ له، أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الاعتداءات المتكررة على مكونات المنظومة وخطوط نقل المياه تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي، محذرًا من أنها قد تتسبب في انقطاع إمدادات المياه عن المدن والمناطق المستفيدة، إلى جانب تعريض حياة الفرق الفنية لمخاطر كبيرة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح.

وجدد الجهاز دعوته إلى حماية مكونات مشروع النهر الصناعي، باعتباره مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين، معربًا عن أمله في نجاح الفرق الفنية في احتواء التسريب واستكمال أعمال الصيانة دون التأثير في استمرارية إمدادات المياه.

يُعد مشروع النهر الصناعي المصدر الرئيسي لإمدادات المياه في عدد كبير من المدن الليبية، ويغذي المناطق السكنية والزراعية والصناعية عبر شبكة واسعة من خطوط النقل والمحطات، فيما تشكل الاعتداءات المتكررة على مكوناته تحديًا مباشرًا لاستقرار إمدادات المياه في البلاد.