للمرة الثالثة.. نجاح «زراعة كلية خنزير» على الإنسان

للمرة الثالثة، أعلن فريق من علماء أمريكيين نجاح زراعة “كلية خنزير” لإنسان، لمريضة أمريكية.

وبحسب وكالة فرانس برس، أعلن فريق مؤلف من علماء أمريكيين، “أن توانا لوني، وهي أمريكية تبلغ 53 عاما توقفت كليتها الوحيدة عن العمل، في نوفمبر، أصبحت ثالث شخص حي في العالم يتلقى “كلية خنزير”، وهي عملية زرع لا تزال تجريبية جدا”.

وقالت المريضة: “بعد ثلاثة أسابيع من الخضوع للعملية “أشعر وكأنني حصلت على فرصة ثانية في الحياة”، مضيفة “أنها تبرّعت “لوني” بإحدى كليتيها لوالدتها في العام 1999 وعاشت على غسيل الكلى لثماني سنوات بعد أن تسببت مضاعفات الحمل في إتلاف كليتها الثانية”.

وأشار الفريق الطبي إلى أن “هذه العملية تشكّل أحدث تقدم واعد في ممارسة جراحية ناشئة يُقال إنها حل لأزمة نقص الأعضاء”.

يذكر أنه “في 2024، أجرى الجراحون في جامعة لانغون هيلث في نيويورك عملية زرع كليَتي خنزير معدلتين وراثيا لشخصين آخرين حيَّين هما ريك سليمان وليزا بيسانو اللذين توفيا بعد أسابيع، وفي عام 2022 قام فريق أمريكي بإجراء أول عملية زرع قلب خنزير لإنسان حي في العالم، لكن المريض توفي بعد شهرين من الخضوع للعملية.