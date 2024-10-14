للمرة الثانية اليوم.. فصائل عراقية تقصف غور الأردن

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، أنها استهدفت للمرة الثانية ،اليوم الاثنين، هدفاً حيوياً في غور الأردن في الأراضي الفلسطينية، بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت الفصائل التي تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان: “ هاجمنا هدفاً حيوياً في غور الأردن، بواسطة الطيران المسيّر “.

وكما أعلنت قبل ذلك، “استهدافها بالمسّيرات هدفين حيويين في حيفا المحتلة، ونشرت مشاهد من العمليتين النوعيتين، تحت عنوان: وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ”.

وسبق أن هاجمت فصائل عراقية مسلحة، أمس الأحد، مرتين، هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بياناتها، أكّدت الفصائل “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و”نُصرةً لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.