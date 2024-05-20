للمرة الثانية بتاريخه.. الزمالك بطلا للكونفدرالية الأفريقية

توج الزمالك المصري للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما تغلب، الأحد، على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0 على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي.

ويدين العملاق المصري بتتويجه إلى نجمه أحمد حمدي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد (23).

واستفاد فريق “القلعة البيضاء” من قاعدة التسجيل خارج أرضه، بعدما خسر 1-2 ذهاباً على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمالي شرق المغرب) الأحد الماضي.

وهذا اللقب الثاني للزمالك بعد عام 2019 عندما تغلب على نهضة بركان بالذات، وحرم الأخير من اللقب الثالث بعد 2020 و2022.