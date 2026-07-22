للمرة الثانية خلال أيام.. فيسبوك وإنستجرام خارج الخدمة

واجهت منصتا فيسبوك وإنستجرام التابعتان لشركة ميتا عطلًا تقنيًا مفاجئًا، اليوم، بعدما أبلغ عدد من المستخدمين عن صعوبات في الوصول إلى حساباتهم واستخدام التطبيقات، وسط تزايد سريع في بلاغات الأعطال خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال مستخدمون من عدة مناطق إنهم واجهوا مشكلات أثناء تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بينما أشار آخرون إلى تعطل تحميل الصفحات وظهور رسائل خطأ عند محاولة استخدام بعض وظائف المنصتين.

وبحسب مواقع متخصصة في تتبع الأعطال التقنية، شهدت البلاغات ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية المشكلة، حيث تركزت الشكاوى حول تعذر الدخول إلى الحسابات، وعدم القدرة على الوصول إلى بعض الخدمات، إضافة إلى توقف بعض الميزات داخل التطبيقات.

ولم تعلن شركة ميتا حتى الآن تفاصيل رسمية حول طبيعة الخلل أو السبب الذي أدى إلى تعطل بعض خدمات فيسبوك وإنستجرام، في وقت يترقب فيه المستخدمون توضيحًا من الشركة بشأن نطاق المشكلة والمدة المتوقعة لعودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.

ويأتي العطل الجديد بعد أيام قليلة من انقطاع واسع شهدته منصات ميتا في 19 يوليو، وأثر على فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، حيث واجه عدد كبير من المستخدمين حول العالم رسالة تفيد بعدم توفر الحساب مؤقتًا، قبل أن تعود الخدمات تدريجيًا.

وتعد الأعطال المفاجئة في منصات التواصل الاجتماعي الكبرى من الأحداث التي تحظى بمتابعة واسعة، بسبب اعتماد ملايين المستخدمين والشركات حول العالم على هذه الخدمات في التواصل، والتسويق، وإدارة الأعمال الرقمية.

وتشير بيانات مواقع مراقبة الأعطال إلى أن ارتفاع البلاغات خلال الدقائق الأولى من أي خلل تقني واسع يكون مؤشرًا على وجود مشكلة تتجاوز الأعطال الفردية في الأجهزة أو شبكات الإنترنت المحلية، إلا أن تحديد السبب النهائي يبقى مرتبطًا بتقارير الشركة المالكة للمنصات.

وتواصل ميتا متابعة الخلل وفق ما هو متاح من معلومات، بينما ينتظر المستخدمون إعلانًا رسميًا يوضح أسباب العطل والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة المشكلة.