للمرة الثانية خلال الأسبوع.. زوجة تقتل زوجها المُعاق ذهنيا في شقتهما بطرابلس

أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية القبض على زوجة في طرابلس قامت بقتل زوجها داخل شقتهما في منطقة قرقاش.

وأرجع الجهاز سبب عملية القتل إلى أنّ الزوجة كانت تريد إنهاء الحياة الزوجية، مشيرا إلى أنّها حاولت تضليل الجريمة بأنّ أشخاص مجهولين قاموا بإقتحام منزلها وقاموا بتعذيب زوجها وقتله.

وحول تفاصيل الجريمة، نشر الجهاز للزوجة وهي تروي وقائع ماحدث، قائلة إنّها قامت بضرب زوجها بعصاة أدا التنظيف «المكنسة» على رأسه، لأنه تعثّر في طاقم «فناجين قهوة» وقام بكسره دون أن يشعر، فغضبت منه.

وذكرت الجانية أنها عقب ضرب زوجها بالعصا في أكثر من مكان في جسمه، سقط على الأرض مقتولا، مشيرة إلى أنّها لم تكن تنوي قتله، وإنّما كانت تضرب لغرض أن يتعرف على أخطائه المتكررة.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة «عين ليبيا» أنّ المجني عليه كان من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنّ زوجته كانت تعتدي عليه لفظيا وجسديا بين الفترة والأخرى، مؤكدا أن عملية الزواج كانت برغبة وطلب الزوجة.