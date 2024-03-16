للمرة الثانية.. رئيسة «مولدوفا» مكرّمة لإرساء الديمقراطية

للمرة الثانية، حصلت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو، على جائزة مالية تكريما لها على الديمقراطية التي ترسيها في بلادها.

وقال أدريان بالوتزيل رئيس ديوان الرئاسة المولدوفية: ستتبرع الرئيسة مايا ساندو بمبلغ 25 ألف يورو لمنظمة خيرية في مولدوفا، بالإضافة إلى جائزة لايبزيغ روبرت للديمقراطية التي منحتها لها مدينة لايبزيغ، مشيرا إلى أن الجائزة تأتي اعترافا بالجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية في مولدوفا.

وأضاف أنه يتم منح هذه الجائزة تحت رعاية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مرة كل عامين لشخصيات بارزة في مجال الثقافة والفن والعلوم والدين والسياسة والصحافة.

يذكر أن الجائزة تم تأسيسها في ألمانيا عام 2024، وستصبح “ساندو” الفائز الأول بها، وكانت “ساندو” نالت في 13 يناير في رومانيا جائزة “تيميشوارا” للقيم الأوروبية، شملت مكافأة نقدية قدرها 30 ألف يورو.