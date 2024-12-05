للمرة الثانية.. «ريال مدريد» يخسر أمام «بيلباو» و«مبابي» يهدر ركلة جزاء

واصل المهاجم الفرنسي كليان مبابي خيباته، بإهدار ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد أمام مضيفه أتلتيك بيلباو أدت للخسارة (1-2) خلال مباراة جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة 16 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وانبرى مبابي لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 68 لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل لفريقه، إذ تصدى جولن اغيريزابالا حارس مرمى أتلتيك بيلباو لكرته ببراعة.

وأضاع المهاجم الفرنسي ثاني ركلة جزاء على التوالي وهي الثانية له أيضا هذا الموسم من أصل خمس ركلات نفذها.

وأوضحت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن مبابي تعرض للوقوع في حالات للتسلل 21 مرة خلال 13 مباراة بالدوري الإسباني للموسم الحالي (2024-2025) أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة هذا الموسم.

وأضافت الشبكة أن هذا الرقم يفوق ما وقع فيه مبابي خلال الموسم الماضي بالكامل بالدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان (20 في 29 مباراة).

جدير بالذكر أن مبابي انتقل لريال مدريد، مطلع الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في “حديقة الأمراء”، وسجل الفرنسي 8 أهداف حتى الآن في “الليغا” وتفصله 7 أهداف كاملة عن متصدر ترتيب هدافي الدوري النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة.

وفشل ريال مدريد في تقليص الفارق الى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة العائد الى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ريال مايوركا 5-1 الثلاثاء فاتسع الى أربع نقاط بينهما (37 مقابل 33) مع مباراة أقل للنادي الملكي ضد فالنسيا.

في المقابل، عزّز بلباو موقعه في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، رافعا سلسلة انتصاراته المتتالية الى أربعة في مختلف المسابقات، كما حافظ على سجله خاليا من اي هزيمة في عشر مباريات متتالية.