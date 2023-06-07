للمرة الثانية.. «طارق بن زياد» تعتقل الناشط «ماهر الغرياني»

أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا اعتقال الناشط ماهر الغرياني، في 29 مايو، بعد استدعائه للتحقيق من قبل كتيبة «طارق بن زياد».

وذكرت المنظمة أنّه جرى احتجاز الغرياني في مكان مجهول قبل أن ينقطع اتصاله مع أسرته، مشيرة إلى أنّه اعتقل من نفس الجهة في 7 أبريل الماضي قبل أن يخلي سبيله بعد أسبوع.

واعتقل الغرياني على خلفية توجيه انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجنة إعادة الإعمار، إثر حملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري.

وأدانت رصد استمرار استهداف نشطاء المجتمع المدني والاعتقالات التعسفية، محمّلة السلطات في المنطقة الشرقية مسؤولية سلامة الغرياني وكافة النشطاء المختفين قسريًا، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.

وتشهد وسط مدينة بنغازي استمرار حملة الإخلاء القسري منذ بداية أبريل، حيث تقوم السلطات بإزالة المباني والمنازل واخلاء السكان بصورة قسرية.