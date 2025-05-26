للمرة الثانية على التوالي.. محمد صلاح يحرز لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

توج النجم المصري محمد صلاح رسميًا بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب للموسم 2024-2025، عقب مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس التي انتهت بالتعادل (1-1) في الجولة الأخيرة من البريميرليغ.

وسلم الإنجليزي يان راش، أسطورة ليفربول، جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في الدوري إلى صلاح على أرضية ملعب “أنفيلد”، وسط حضور عائلته التي انضمت للاحتفال مع “الفرعون” بهذه اللحظة التاريخية، التي أظهرت جانبًا إنسانيًا من فرحة النجم المصري.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، وعلى المستوى الأوروبي، احتل المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي خلف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بفارق هدفين.

وفي مصر، احتفى الشارع الرياضي والرسم الرسمي بالنجم العالمي، حيث أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن تهانيه الحارة لصلاح على هذا الإنجاز المميز، وأكد أن محمد صلاح نموذج يُحتذى به يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وأن الدولة تواصل دعم أبطالها لتحقيق المزيد من النجاحات.

ويعتبر هذا التتويج تاريخيًا لصلاح، إذ جمع للمرة الثالثة في مسيرته لقب هداف الدوري وأفضل صانع ألعاب في موسم واحد، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يحقق هذا الإنجاز ثلاث مرات، كما عادل الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية خلال موسم واحد (47 مساهمة) المسجل باسم ألان شيرار وأندي كول، متفوقًا عليهما من حيث الكفاءة بعدد مباريات أقل.

بهذا الإنجاز، يواصل محمد صلاح كتابة فصول جديدة في مسيرته الأسطورية، مؤكداً مكانته كواحد من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي في التاريخ، ومصدر فخر لمصر والعالم العربي.

https://twitter.com/LFC_Arabic/status/1926752483335975401

https://twitter.com/Yallakoranow/status/1926688407452877159?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1926688407452877159%7Ctwgr%5Ec921b157316937a6e2438b1c744d8cea3dfc1ecf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1676908-D8B4D8A7D987D8AF-D985D8ADD985D8AF-D8B5D984D8A7D8AD-D98AD8ADD8AAD981D984-D985D8B9-D8B9D8A7D8A6D984D8AAD987-D8A8D8ACD988D8A7D8A6D8B2D987%2F