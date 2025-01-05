للمرة الثانية في تاريخها.. البحرين بطلة «خليجي 26»

للمرة الثانية في تاريخه، وبعد تغلبه على المنتخب العُماني في المباراة النهائية، حقق منتخب البحرين لكرة القدم، لقب كأس “الخليج 26”.

وتمكن “الأحمر” البحريني من التغلب على منتخب سلطنة عمان، بنتيجة 2-1، في نهائي “خليجي 26” الذي أقيم على استاد جابر الأحمد في العاصمة الكويت.

وكان المنتخب البحريني، “حقق الفوز على منتخبات السعودية بنتيجة 3-2 والعراق بنتيجة 2-0 والكويت بهدف للا شئ، ووصوله للنهائي عن استحقاق”.

هذا ويتوج البحرين بلقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه، حيث حصد اللقب بنسخة 2019 في “خليجي 24” بقطر.