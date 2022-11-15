للمرة الثانية.. مجلس الدّولة يؤجّل جلسته.. «المشري» يتّهم و«الدبيبة» يُوضّح

أفادت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي لـ «عين ليبيا» بتأجيل بتأجيل جلسة الثلاثاء إلى حين إشعار آخر.

من جانبه، اتّهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئاسة الوزراء بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس عبر التعميم على جميع فنادق العاصمة.

وأوضح المشري أنّ مايقوم به رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة هو ضد سلطة عليا يحدث لأول مرة منذ فبراير، وهو يستخدم ماكينة إعلامية لتشويه صورة المجلس.

وأعلن الدبيبة تكليف وزارة الدفاع في الحكومة بالتحقيق في واقعة جلسة الأعلى للدولة اليوم ويؤكد تكليف وزارة الداخلية بتأمين جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.

ودعا الدبيية من وصفهم بالوطنيين بالأعلى الدولة بعدم الزج بالمجلس في مقامرات فردية والصمود أمام ماسمّاها موجة التمديد الثانية، وفقا لتعبيره.