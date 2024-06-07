للمرة الثانية.. محمد صلاح يتوج بجائزة «الأفضل» في ليفربول

أعلن نادي “ليفربول” عن تتويج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم 2023-2024.

يذكر أن “صلاح” يرتبط مع نادي “ليفربول”، بعقد ممتد حتى نهاية الصيف المقبل أي في يونيو 2025، ويسعى النادي لتجديد عقده.

هذا وشارك “صلاح” في 44 مباراة بقميص “ليفربول” خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 25 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، ويتواجد “محمد صلاح” حاليا مع منتخب مصر، للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وبذلك حصل “محمد صلاح” على ثاني جوائزه عن الموسم الماضي في “ليفربول”، بعدما كان قد سبق أن توج بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير.