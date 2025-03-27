للمرة الثانية منذ بداية العام.. قتلى وجرحى بحريق التهم «فندقاً» في تركيا

في حادثة هي الثانية منذ بداية العام، اندلع حريق هائل، أمس الأربعاء، في فندق “كارافان سراي” بمنطقة أولوداغ في مدينة بورصة التركية، مخلفا قتيلا واحدا وخسائر مادية كبيرة.

وأكد رئيس بلدية “بورصة الكبرى”، “عدم وجود أي سياح في الفندق خلال الحريق”، مضيفا أنه “كان هناك 5 موظفين فقط، تم إنقاذ 4 منهم، بينما لقي شخص واحد حتفه”.

واشار إلى أن “الحريق اندلع في مقهى الفندق وانتشر، وامتدت النيران بسرعة لتحيط بالفندق، بينما تم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى المنطقة”، واضاف ان “الفندق كان مغلقا خلال عمليات التفتيش الرسمية، كما سبق له أن أعلن عن انتهاء صلاحية شهادة الإقامة الخاصة به، وأن عملية التخصيص في منطقة المتنزهات الوطنية قد اكتملت، وصدر قرار قضائي بالإخلاء”.

يذكر انه “وفي يناير الفائت اندلع حريق ففندق شهير بمنتجع كارتال قايا للتزلج في مدينة بولو التركية ما ادى إلى مقتل 66 شخصا”.

Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/gadv2xJgHe — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 27, 2025

Bursa Uludağ'da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor



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Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.https://t.co/kgkosUsdQP pic.twitter.com/2TwcyIUwFE — TRT HABER (@trthaber) March 27, 2025

#SONDAKİKA



◼️Uludağ’da otel yangını



▪️Bursa Uludağ’daki bir otelde yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.



▪️Otelde konaklama olmadığı ve Ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi. #uludağ #yangın #otel pic.twitter.com/hJqe27hCoV — JournoTurk (@journoturk) March 27, 2025