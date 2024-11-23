للمرة الثانية.. منظموا مهرجان «القاهرة السينمائي» يمنعون فنّان شهير من الدخول (فيديو)

في حادثة هي الثانية من نوعها، منع منظموا مهرجان “القاهرة السينمائي” فنان مصري شهير من الدخول لحضور إحدى الفعاليات لكونه لم يكن يحمل دعوة للحضور، ما تسبب في إثارة غضبه ونشوب خلاف بينهم.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنان المصري وائل عوني، ورد على المنظمين قائلا: “هدخل في أي حتة، أستاذ حسين فهمي بنفسه قال وش الممثل دعوة، أنا هعدي”.

ودافع العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنان وائل عوني، حيث كتب أحدهم قائلا: “على فكره.. عيب قوي كده.. ده فنان محترم برده”، وأضاف آخر: “حرام عليكم.. هي جت عليه.. ولا عشان مش لابس فستان عريان”.

يذكر أنه لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي بل سبق أن أحدث بلبلة أيضًا الفنان حسن الهلالي “شنبو”، أثناء تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ما أدى إلى محاولة الأمن طرده من المهرجان بسبب إثارة الجدل التي تسبب بها بحديثه عن الفنان حسين فهمي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه انفعال «الهلالي» في مهرجان القاهرة، وهو ما جعله يتصدر التريند.

وبحسب موقع المصري اليوم، قال حسن الهلالى خلال الفيديو: “بتتجاهلوني ليه حرام عليكم، أنا فنان معروف وشنبي ده تاريخ، بنشط بيه السياحة بروح الأهرامات وأنشط السياحة، أنا جيت المهرجان أسلم على أستاذ حسين فهمي وأقوله إني روحت أعزيه في أخوه ولف وشه الناحية التانية، بتعاملوني كده ليه حرام عليكم أنا راجل نجم معروف أنا مش من الشارع”.