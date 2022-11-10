للمرة الخامسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الخامسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، تحصل المرشح ميشال معوض على 44 صوتاً من بين 108 نواب حضروا الجلسة للتصويت، فيما امتنع 47 نائباً عن التصويت بتقديم “ورقة بيضاء” في حين توزعت الأصوات الأخرى على أكثر من اسم.

وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات وجاءت النّتائج على الشكل الآتي: 47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1.

وقبيل الدعوة لعقد الدورة الثانية، تم فقدان النصاب، وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 17 نوفمبر الحالي.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في 24 أكتوبر الماضي، أن البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة، إذ صوّت 50 نائباً بـ”ورقة بيضاء” مقابل 39 للمرشح ميشال معوض.

وفي 20 أكتوبر فشل البرلمان اللبناني أيضاً في انتخاب الرئيس، إذ صوّت 55 نائباً بـ”ورقة بيضاء” مقابل 44 لصالح معوض فيما اختار 17 نائباً أن يصوّتوا بورقة كتب عليها “لبنان الجديد”.

وأخفق البرلمان، كذلك في انتخاب الرئيس أيضاً في جلسة 29 سبتمبر، بعد تعذر حصول أي مرشح على نسبة الثلثين من أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً.