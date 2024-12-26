للمرة الخامسة.. السعودية تعلن استضافة «خليجي 27»

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج لكرة القدم اليوم الخميس، استضافة المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج “خليجي 27”.

ومن المقرر أن تقام البطولة في العاصمة الرياض في الفترة بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر من عام 2026.

وجاء اعتماد الجمعية العمومية لاستضافة المملكة “خليجي 27” بالإجماع من خلال تصويت أعضاء الجمعية العمومية عبر اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة الكويت، وشهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وستعود كأس الخليج للرياض للمرة الخامسة ومنذ إشهار البطولة قبل 54 عاما.

واستضافت السعودية كأس الخليج للمرة الأولى عام 1972، حين أجريت “خليجي 2” على ملعب “الملز” في الرياض، وفاز بها منتخب الكويت بعدما تعادل بالنقاط مع “الأخضر”، لكن فارق الأهداف حسم اللقب.

وانتظرت السعودية نحو 16 عاما حتى استضافت البطولة من جديد من خلال “خليجي 9” في 1988، وظلت البطولة عصية على “الأخضر” في أرضه ووسط جماهيره، وفاز بها منتخب العراق على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، فيما حل المستضيف في المركز الثالث.

وابتسمت البطولة أخيرا للمنتخب السعودي على أرضه عام 2002 في الرياض، وتوج بها إثر حصده 13 نقطة من خمس مباريات، لينال لقبه الثاني خليجيا.

وكان مفترضا تنظيم “خليجي 22” في مدينة البصرة العراقية عام 2014، لكن لنقص الاستعدادات الأمنية حينها نقلت النسخة إلى الرياض، وفاز بها منتخب قطر وحل المضيف ثانيا.

للسعودية جينا 🇸🇦



خليجي 27 في المملكة العربية السعودية 🟢 pic.twitter.com/bGYxISeJ04 — خليجي زين 26 (@KhaleejiZain) December 26, 2024