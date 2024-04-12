للمرة الرابعة.. الهلال يتوج بكأس السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد

توج الهلال بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه الكبير (4-1) على الاتحاد أمس الخميس على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

تقدم الهلال مبكرا عند الدقيقة الخامسة عن طريق مالكوم أوليفيرا، لكن اتحاد جدة أدرك التعادل في الدقيقة 21 بتوقيع عبر الرزاق حمد الله.

وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ثم أضاف مالكوم الثالث في الدقيقة 89، قبل أن يختتم ناصر الدوسري الرباعية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وعزز الهلال رقمه كأكثر فريق تتويجا بالسوبر السعودي، متفوقا على أي منافس آخر، بفارق لقبين على الأقل.

وواصل الهلال، سلسلته بعدم الخسارة أمام الاتحاد للمبارة 11 على التوالي في كل البطولات (10 انتصارات وتعادل وحيد)، بينما يرجع آخر فوز للعميد في الكلاسيكو إلى أبريل 2021.