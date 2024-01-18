للمرة الرابعة خلال أسبوع.. ضربات أمريكية ضد «الحوثيين» في اليمن

نفذ الجيش الأميركي فجر الخميس، ضربات على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيّين” استهدفت صواريخ تستخدمها الجماعة لمهاجمة السفن التي تتوجه إلى إسرائيل.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية تأتي هذه الضربات في الشرق الأوسط، المنطقة التي تقترب أكثر فأكثر من حريق إقليمي، بُعيد ساعات قليلة على إعادة إدراج واشنطن المتمردين اليمنيين على لائحتها للكيانات “الإرهابيّة” بسبب استمرارهم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وعقب ساعات على تبنّي الحوثيين هجوماً جديداً على سفينة أميركية في البحر الأحمر، أعلنت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أنّ غارات استهدفت فجر الخميس عدداً من المحافظات اليمنيّة.

وأفادت “المسيرة” في نبأ عاجل بأنّ “العدوان الأميركي-البريطاني استهدف محافظات الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة”.

وأعلن الجيش الأميركي أنّه قصف فجر اليوم في اليمن 14 منصّة صواريخ مُذَخَّرة.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّه قرابة الساعة 23,00 ت غ نفّذ الجيش الأميركي “ضربات على 14 صاروخاً للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدّة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضافت سنتكوم أنّ “هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق، مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة، ممّا أدّى إلى تدخّل القوات الأميركية لممارسة حقّها الأصيل وواجبها في الدفاع عن نفسها”.