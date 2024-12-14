للمرة الرابعة.. «مبابي» يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي

للمرة الرابعة، حصد نجم ريال مدريد “كيليان مبابي”، جائزة أفضل لاعب فرنسي في موسم 2023-2024 التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”.

وبحسب المعلومات، “حصل “مبابي”، على 56 نقطة متقدما على وليام ساليبا (51 نقطة)، ومايك ماينان حارس ميلان (24 نقطة)، وإدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد (17 نقطة).

وبحسب صحيفة “ليكيب”، “أعرب قائد المنتخب الفرنسي، “عن سعادته بالجائزة قائلا بأن “ويليام ساليبا” الذي حل خلفه بفارق خمس نقاط فقط كان يستحق أيضا الحصول على الجائزة”.

يذكر أن “كيليان مبابي” انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي عبر صفقة مجانية، وخاض الدولي الفرنسي 22 مباراة بقميص النادي الملكي حتى الآن وسجل 12 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين، وهذه الجائزة هي الرابعة للنجم الفرنسي في مسيرته إذ فاز بها سابقا في أعوام 2018 و2019 و2023.

🚨 رسمياً | كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي لموسم 2023/24. pic.twitter.com/C57Jlb5k3b — Insider Real (@RMCFarab) December 14, 2024